Ligue des champions : Le Real Madrid remporte son 15ème titre de l'histoire !

Malmené une grande partie du match, le Real Madrid est allé chercher la 15e Ligue des champions de son histoire en s'imposant face au Borussia Dortmund, ce samedi à Wembley (0-2). Grâce à des buts de Carvajal et Vinicius Junior, le Real Madrid a assené deux coups de couteau au Borussia Dortmund pour aller chercher sa 15e Ligue des champions.

C'est le 6e titre pour des joueurs tels que Nacho, Luka Modric, Dani Carvajal et l’allemand Toni Kroos, qui jouait son dernier match avec le Real Madrid. Un accomplissement tout simplement vertigineux pour le club le plus titré de l'histoire de cette compétition. Ce succès permet au Real Madrid de conforter son statut de mastodonte européen. Avec 15 Ligue des champions, soit 6 de plus que le Milan AC, deuxième club le plus titré.