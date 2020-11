Ligue des champions : La CAF disqualifie Lamine Ndiaye, coach d’Horoya AC.

En référence à ses nouveaux principes d’octroi de licences, la commission technique et développement de la CAF a rejeté le diplôme du technicien sénégalais, Lamine Ndiaye, le coach d’Horoya AC, a informé le site Terrainafrik parcouru par Dakaractu.



La même source de révéler que l’instance dirigeante du football africain exige pour cette saison la Licence CAF A ou la Licence UEFA Pro pour les entraineurs principaux pour être accepté à rester sur le banc alors que Lamine Ndiaye dispose d’un diplôme français.



La confédération africaine autorise également les détenteurs de la Licence CAF B sauf que ceci est valable pour les pays qui n’ont pas encore organisé de cours de Licence CAF A. Cette dérogation n’est donc pas possible pour le coach du Horoya AC dont le pays, le Sénégal a organisé ces cours et dispose de plusieurs entraineurs qui ont obtenu le diplôme Licence CAF A.





Comme Lamine Ndiaye, Amadou Kain Camara de l’Ashanty Golden Boy de Siguiri avec son diplôme CAF C Cerficate et Hage Ait Hida de l’AS Kaloum avec le diplôme UEFA A Diploma ont aussi été rejetés.



La solution alternative… Pour ces clubs, la seule solution qui s’impose à eux c’est de procéder à un prête un nom d’un entraineur qui a ces diplômes autorisés. Dans ce cas, les entraineurs principaux seront adjoints.



Terrainafrik