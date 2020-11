Ligue des champions : Édouard Mendy pour la qualification face à Rennes d’Alfred Gomis, Krépin en mission à Dortmund, Gana forfait…

Après la trêve, la ligue des champions revient sur les écrans avec la 4ème journée de la phase de groupe qui démarre ce mardi. Après avoir laminé le stade de Rennes 3-0 au match aller, Chelsea se rendra au Roazhon Park pour le deuxième acte.



Leader du groupe E, une victoire des Blues serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Alors que Rennes, bon dernier avec un point, espère encore une place en Europa League au pire des cas. À noter le duel très attendu entre les deux portiers internationaux sénégalais, Edouard Mendy et Alfred Gomis.



L’autre rencontre à suivre sera le duel Dortmund- Bruges, dans un groupe F très ouvert. En effet, les Allemands, premiers avec 6 points, ne comptent que deux longueurs d’avance sur la bande à Krépin Diatta. Toutefois, face à un Haaland en feu (4 buts en trois matches de Ligue des champions), le FC Bruges semble condamné à l’exploit ce soir à l’Iduna Park.



Le groupe H est plus que jamais indécis, avec deux équipes à 6 points, Manchester United et RB Leipzig suivis de deux autres à 3 unités, le PSG et Istanbul BB. Toutes les possibilités restent envisageables pour les quatre formations. D’où l’intérêt du match retour entre Istanbul de l’international Sénégalais Demba Ba (35 ans) et Manchester United battu 2-1 par le club Turc à l’aller. Buteur devant son public, le sénégalais pourrait bien récidiver ce soir au théâtre des rêves.



Enfin, le remake de la première demi-finale de l’édition 2019, Psg – RB Leipzig sera déterminant pour la suite de la saison des parisiens déjà dos au mur avec seulement 3 points glanés en autant de sorties. La victoire est impérative pour Idrissa Gana Guèye, Neymar et Mbappé. Le milieu de terrain Sénégalais, juste physiquement, avait été expulsé lors de la rencontre contre cette même équipe de Leipzig. Il est déclaré forfait...