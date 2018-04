Ligue des Champions : la presse catalane ne rate pas le Barça et Umtiti après le désastre à Rome

Alors que le Real Madrid est en lice pour réaliser un triplé historique, le FC Barcelone s'est vu barrer la route pour la troisième année consécutive au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Malgré une large victoire au Camp Nou (4-1), les Blaugrana ont pris l'eau sur la pelouse de l'AS Rome (0-3), mercredi, lors de la manche retour.

Une «remontada» fantastique des Giallorossi que la presse catalane a énormément de mal à accepter.



La presse catalane sort la tronçonneuse



En effet, les principaux médias locaux n'ont pas hésité à sortir la sulfateuse pour découper les hommes d'Ernesto Valverde. «Un échec sans excuses» , titre Sport, qui a choisi une photo où figure un Gerard Piqué peu serein sur l'ouverture du score d'Edin Dzeko. «Une débâcle.

Le Barça s'est fait remonter lors d'un match lamentable et sort de nouveau de la Ligue des Champions dès les quarts» , a analysé le média sportif. Même son de cloche pour El Mundo Deportivo qui titre sa Une «La chute de Rome» , où figurent Piqué, Lionel Messi et Ivan Rakitic ainsi qu'Ernesto Valverde, dépassés par les événements. «Un Barça méconnaissable de nouveau KO en quarts après avoir été renversé au Stadio Olimpico. (…) Dzeko, De Rossi et Manolas ont témoigné de la supériorité romaine et signé la fin des Blaugrana» , peste le quotidien. L'Esportiu a de son côté fait dans l'efficacité avec un titre cash «Ridicule» .



L'épée de Damoclès tombe sur Umtiti



Parmi les principales cibles des journalistes catalans, Samuel Umtiti. Fébrile lors des deux derniers matchs de l'équipe de France, le défenseur central n'a pas été raté. Sport lui a réservé la note de 3/10, soit la pire note derrière Nelson Semedo, qui a hérité d'un 2/10. «Il était très loin de la version avec laquelle il a séduit le Camp Nou. Dzeko l'a devancé sur le 1-0 à la 5e minute. A partir de là, il n'y a eu que des doutes dans un match inexplicable du Français» , souligne le média. El Mundo Deportivo qualifie sa prestation de «désastreuse» , rappelant que ce dernier négocie une prolongation de contrat très difficile qui a probablement des répercussions sur son niveau de jeu, se demandant s'il ne devrait pas faire un petit tour sur le banc des remplaçants. Même la presse madrilène est sur la même longueur d'onde puisque AS estime que c'est «une de ses pires nuits en tant que joueur du Barça» . L'ancien Lyonnais n'a pas fini d'avoir les oreilles qui sifflent... -