Ligue des Champions : Sadio Mané inscrit son premier but avec le Bayern Munich et réalise un record…

Après avoir retrouvé le chemin des filets ce week-end lors de la rencontre contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga, Sadio Mané a remis ça en ligue des champions face au Viktoria Plzeň. SM17 marque ainsi son tout premier but sous la tunique bavaroise, en ligue des champions.



Visiblement très en forme et en passe de retrouver la confiance, l’attaquant sénégalais s’est lancé dans un raid solitaire dont il a le secret, pour martyriser la défense adverse et aggraver le score à 3-0 dès la 21ème minute.



Sadio Mané réalise par la même occasion un record en devenant le 4ème meilleur buteur africain en ligue des champions. Le champion d’Afrique compte désormais 25 réalisations derrière le Samuel Eto’o (30), Mohamed Salah (37) et Didier Drogba (44.)