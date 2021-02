Ligue de Dakar : Les compétitions régionales juniors et seniors reportées.

Comme l’avait annoncé le directeur technique de la zone UFOA A, le Cap-Verdien Gerson De Melo, le tournoi de l’UFOA de la Zone ouest est finalement prévu à Thiès.



Cette compétition des U17 prévue le week-end du 5 au 13 février coïncide avec le démarrage des compétitions juniors et seniors de la ligue de Dakar. Le début du championnat régional sénégalais qui était calé pour les 6 et 7 février se trouve repoussé par cette compétition qualificative à la CAN pour la catégorie U17 prévue au Maroc.



Le début du championnat devrait avoir lieu le week-end du 20 au 20 février 2021...