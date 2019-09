Ligue Europa : Rennes tenu en échec par le Celtic Glasgow (1-1), le but de Mbaye Niang n'a pas suffi...

Le Stade Rennais a été tenu en échec par le Celtic Glasgow (1-1), ce jeudi en Bretagne, pour son entrée en lice en Ligue Europa. Mbaye Niang a ouvert le score sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu (38e), pour placer les siens devant à la mi-temps. Mais cela n'a pas suffi.



À la reprise, le rapport de forces s'est inversé et le Celtic s'est fait plus pressant. À la suite d'une mauvaise relance de Da Silva, le capitaine rennais s'est fait surprendre par Forrest, ce qui a offert une balle d'égalisation à Christie. Ce dernier ne l'a pas ratée en transformant son penalty (1-1, 59e). Le match est alors devenu plus tendu, mais le score en restera là...