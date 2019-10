Ligue Europa/ Rennes - Cluj (0-1) : Édouard Mendy prend un rouge direct, Mbaye Niang rate un pénalty.

À domicile, Rennes a lancé son match de la pire des manières. Dès la 5e minute de jeu, Édouard Mendy, qui n'a pas bien contrôlé sa sortie sur Traoré, a été expulsé. Le gardien international sénégalais a écopé d'un carton rouge, alors que le score était de zéro partout.



Puis, sur le coup franc concédé, son remplaçant, le jeune Bonet, a trop anticipé sur sa gauche et Deac a pu ouvrir le score à ras de terre côté gardien (9e). Une double peine en à peine dix minutes.



Le vice-Champion d’Afrique pourrait écoper de quelques matches de suspension en C3. Une mauvaise nouvelle de plus pour le Stade Rennais, dont les chances de qualification pour les seizièmes de finale s'amenuisent très sérieusement.



Assommés, les Rennais n'ont rien lâché. Ils ont même repris confiance, avant d’être récompensés par un penalty obtenu par Hunou (26e). Une lueur d'espoir qui s'est vite éteinte, quand Mbaye Niang a trop croisé sa tentative.



L’attaquant a manqué son penalty à la 28 ème minute de jeu, la meilleure occasion des siens en première période. Niang était proche d’égaliser, mais sa frappe a terminé en dehors du cadre.



Le drame s'est même prolongé après l'entracte, comme relaté dans L’ÉQUIPE.fr. Le Stade Rennais a répété sa mauvaise entame, et c'est, cette fois, Camavinga qui a quitté ses coéquipiers prématurément (46e). Un énième coup dur. Surtout que Rennes a su rivaliser malgré son infériorité numérique (Cluj a terminé à 10 après le deuxième jaune de Susic à la 82e).