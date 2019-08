Ligue 1 française : Un doublé de Habib Diallo permet à Metz de s’imposer (3-0) face à Monaco

3-0. Le score est sévère, et il aurait pu l'être encore davantage tant Monaco a souffert à partir de l'expulsion d'Aguilar. Avant, il n'avait déjà pas été brillant, concédant une grosse occasion de Habib Diallo (4e) et un but du Sénégalais sur penalty (11e).



Après un raté de Farid Boulaya (45e), une parade de Lecomte devant Cohade (48e), le promu a profité des espaces monégasques pour enfoncer le clou, d'abord par l’attaquant sénégalais (53e) puis grâce à Cohade (66e). Sans Lecomte, décisif en fin de match devant Niane (85e), le score aurait pu être plus lourd.



Habib Diallo, déjà buteur la semaine dernière à Strasbourg (1-1) sur sa seule occasion, a encore été bluffant, selon L’ÉQUIPE. Au-delà de ses deux buts, celui qui a marqué 26 buts en L2 l'an dernier, a beaucoup travaillé et son gabarit a fait souffrir la défense du club monégasque. À noter qu’il n’avait pas été sélectionné par le coach Aliou Cissé, pour la CAN 2019...