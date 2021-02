Ligue 1 française : Le PSG remporte le 100e clasico de l'histoire 2-0 devant l'OM.

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a remporté le 100e Clasico de l’histoire sur la pelouse de l’Olympique de Marseille battu 2-0 ce dimanche. Des buts signés Kylian Mbappé parfaitement servi en profondeur par Angel Di Maria avant d’ajuster Mandanda (0-1, 9e) et Mauro Icardi qui réalisait une tête lobée sur un centre de Florenzi (0-2, 24e.)



Un succès qui permet au PSG (3e, 51 pts) de rester au contact du leader, Lille (54 pts) et du deuxieme, Lyon (52 pts) dans la course au titre. Par ailleurs, cette défaite enfonce un peu plus l'OM dans la crise. L'Olympique de Marseille reste sur six rencontres sans victoire en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites.)