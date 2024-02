Ligue 1 : Un ancien international Sénégal intègre le staff technique de Génération Foot

En perspective de la seconde partie du championnat (L1) Génération Foot a apporté des modifications considérables à son staff technique. Après le départ de leur entraîneur Balla Djiba qui a cédé son poste à l’expérimenté Djiby Fall, le staff technique des Grenats s’est étoffé avec l’arrivée de Diafra Sakho.



L’ancien attaquant international sénégalais qui s’est récemment retiré du circuit professionnel, revient dans son club formateur en qualité d’entraîneur adjoint. Un nouveau chapitre pour l’ancien messin qui va se retrouver de l’autre côté après fait trembler les filets en Angleterre, en France et en Turquie.



Après une première partie de saison très décevante, GF qui est provisoirement 13e de la Ligue 1 (3 victoires 4 nuls et 6 défaites) va tenter de retrouver le haut du tableau et éviter une relégation qui serait catastrophique !