Ligue 1 Sénégalaise / 5e journée : Le Casa et Génération Foot se neutralisent, l'US Gorée signe sa première victoire, Niary Tally coule...

Après trois défaites et un match nul, les insulaires de l'US Gorée ont remporté leur première victoire de la saison 2020 / 2021 lors de la 5e journée, contre Niary Tally. Sidath Sarr et son groupe peuvent ainsi sortir la tête de l'eau (13e, 4pts) après un début de saison chaotique. Ce qui est loin d'être le cas des Galactiques de Niary Tally, qui comptent déjà quatre revers pour une petite victoire signée lors de la deuxième journée contre l'AS Douanes. Un maigre bilan pour NGB et Pape Thiaw qui se retrouvent à la dernière place de la L1 avec 3 points.





À déni Biram Ndao, Génération Foot s'est contenté de partager les points (0-0) contre un solide Casa sports. Les grenats se sont même payés le luxe de rater un penalty au cours de la rencontre. Les champions en titre de L1, GF restent sur une mauvaise dynamique avec deux défaites et un match nul lors de leurs trois dernières sorties. Le Casa sports reste dans le milieu de tableau, à la 7e place avec 6 pts.





Les deux derniers matches de cette cinquième journée se sont soldés par des matches nuls. En effet, sur la pelouse de la tanière Bruno Metsu, le stade de Mbour et le CNEPS excellence de Thiès ont partagé les points (0-0.) Au même moment, le Ndiambour qui accueillait Mbour Petite-Côte, a également concédé le nul (1-1.)





STADE ALBOURY NDIAYE

NDIAMBOUR 1-1 MBOUR PC



STADE NGALANDOU DIOUF

TEUNGUETH FC 0-2 JARAAF



STADE DJIBRIL DIAGNE

GÉNERATION FOOT 0-0 CASA



STADE MUNICIPAL DE MBAO

US GORÉE 1-0 NGB



STADE LA TANIÈRE DE BRUNO METSU



STADE DE MBOUR 0-0 CNEPS



STADE IBRAHIMA BOYE

AS DOUANE 1-0 DIAMBARS



STADE AMADOU BARRY

DAKAR SC 0-0 AS PIKINE