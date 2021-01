Ligue 1 Sénégal : « Les Africains » Jaraaf et TFC, en rattrapage mercredi.

Le week-end du 16 au 17 janvier, le championnat ligue 1 du Sénégal a bouclé ses rencontres pour le compte de la troisième journée. Ainsi pour une mise à niveau complète du championnat, les exemptés de la première journée, en l’occurrence le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC vont jouer leur match de retard le mercredi 27 janvier 2021.



Ces deux formations qui ont vaillamment défendu le football sénégalais en coupe d’Afrique, vont néanmoins se passer de cette gloire et se préparer pour des matches plus ou moins importants pour leur positionnement sur le tableau. Les « Africains » recevront respectivement le Casa Sport et Mbour PC.



À l’issue de cette troisième journée, le qualifié pour la ligue des champions africaine Teungueth FC ne cache pas tout de même ses ambitions pour cette saison. En effet, Youssouf Dabo et ses joueurs, en deux matches de ligue 1, ont enregistré une victoire et un match nul. Ce match de retard peut être perçu alors comme capital pour les Rufisquois puisqu’au stade Galandou Diouf, Mbour PC qui vient de décrocher ses premiers points grâce à une victoire à l’extérieur contre l’AS Douanes, va certainement chercher à préserver son ascension sur le tableau.



Quant à l’équipe de la Médina, le Jaraaf accueille au stade Amadou Barry de Guédiawaye, le Casa Sport. Après sa qualification pour la coupe CAF, le Jaraaf reste invaincu en championnat. Exempté lors de la première journée, le club reste quand même performant. Lors de cette troisième journée, le Jaraaf a freiné le leader du championnat Diambars par un match nul. Lors de cette rencontre le Jaraaf de Dakar devra tout de même s’imposer devant les Sudistes de Ziguinchor pour intégrer le top trois (3) du classement.