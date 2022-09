Ligue 1 : Pour sa première titularisation, Pape Guèye offre la victoire à Marseille ...

Pape Alassane Guèye est encore un joueur important pour l'Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain sénégalais a profité de sa première titularisation de la saison, sous les ordres du nouvel entraîneur, Igor Tudor, pour sortir un gros match et marquer l'unique but de la rencontre (1-0.) Un joli coup de tête de Guèye, sur un parfait service de Dimitri Payet...



L’OM s’impose ainsi face à Clermont (1-0) ce mercredi soir à l’issue de la 5ème journée de Ligue 1. Les Marseillais enchaînent un troisième succès de rang et restent troisième (13pts), au contact du leader, le PSG qui compte le même nombre de points.