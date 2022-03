Ligue 1 : GFC dépassé par GF, champion à la mi-saison si... Les résultats après la 13e journée.

En attendant, Génération Foot réalise le gros coup, avec le plus grand nombre de points après la 13e journée. L’avantage au score (1-4) de GF face à Mbour PC a permis aux Grenats (23 pts+9) de détrôner Guédiawaye FC.



En s'imposant face au MPC dimanche, le club de Déni profite de la défaite des « Crabes » face au Casa Sport (0-2), pour s'emparer de la première place du championnat. Mieux, GF pourrait terminer la mi-saison en position de leader, si le Jaraaf ne s’impose pas avec plus de 4 buts de différence contre CNEPS Excellence, ce lundi.



Leader avant cette journée avec 2 points d’avance, GFC est maintenant 3e avec 22 points +2. Le club de Ziguinchor (à la 2e place avec 23 points) s'est de son côté relancé dans la course au titre, en s'imposant sur le terrain de Guédiawaye.



Diambars a confirmé sa superbe forme du moment en s'imposant face à l’US Gorée (2-0). Malgré ce bon résultat, l’académie de Saly reste 9e avec 15 points, puisque le match Teungueth Fc et l’AS Pikine s’est soldé par un match nul (1-1). Les pikinois sont 3e de Ligue (21 pts) avec 5 longueurs d'avance sur les rufisquois (7e avec 16 pts).



En milieu du classement, Ndiambour (14e avec 9 pts) et l’As Douane (11e avec 13 pts) ont fait un partage de points (1-1). Même chose pour le choc du milieu du tableau entre Dakar Sacré-Cœur (10e avec 14 pts) et Linguère (7e avec 16 pts), qui ont fait match nul (0-0).



Cette saison, la Ligue 1 a évolué. Elle est devenue davantage spectaculaire et les équipes se portent de plus en plus vers l'avant. En témoigne le nombre de buts inscrits par match, en présence du public.