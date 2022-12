Ligue 1 : Avec un Ismaël Jakobs passeur, Monaco s’impose 3-2 face à Auxerre, malgré un but de Mbaye Niang…

L’AS Monaco s’est difficilement imposée 3-2 contre une belle équipe auxerroise. Une bonne reprise de Ligue 1 pour le club du rocher après le Mondial 2022, grâce à un très bon Ben Seghir (17 ans), auteur d'un doublé pour ses débuts en ligue 1.

L’attaquant international sénégalais, Mbaye Niang, avait pourtant ouvert le score sur penalty (son 3ème but de la saison) avant que Ben Yedder ne réplique sur un autre penalty sifflé en leur faveur, 1-1 à la pause.

La seconde période sera plus animée avec un pléthore de buts et surtout la victoire de Monaco (3-2) qui avait aligné deux Sénégalais en défense, Malang Sarr et Ismaël Jakobs auteur de la passe décisive sur le troisième but monégasque.