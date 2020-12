Ligue 1 : À nouveau titulaire, Mbaye Niang offre la victoire à Rennes 1-0 contre Nice.

Le Stade Rennais s’est bien relancé à Nice grâce à son buteur maison MBaye Niang (1-0.) Une bonne nouvelle pour l'international sénégalais qui sort du placard après un mercato et une présaison compliqués.



Titulaire pour la deuxième fois de la saison après le déplacement à Lille, en début de saison, MBaye Niang a fêté son retour en grande pompe avec son premier but en L1. Lancien attaquant du Milan AC réussira à trouver le chemin des filets sur une frappe rasante (0-1, 28e.) Un gros bol d'air pour Rennes et Julien Stéphan qui s'agrippent à la 8ème place avec 22 pts pris après 14 journées.



À noter que dans le jeu, l’attaquant sénégalais a été assez discret et en manque de rythme. Il lui faudra certainement retrouver de la confiance et du temps de jeu pour atteindre sa vitesse de croisière. Niang en est déjà à 22 buts en 60 matches de ligue 1 avec Rennes qu'il a rejoint en 2018 - 2019.