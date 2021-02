Ligue 1/6eme journée : Choc Diambars/Teungueth FC, le duel des leaders.

Après le choc des deux qualifiés pour les compétitions africaines, le Teungueth FC et la Jaraaf le week-end dernier, un match lors duquel les deux équipes avaient sorti une prestation aboutie malgré le huis clos, la sixième journée de la ligue 1 sénégalaise nous offre pour ce week-end, une rencontre au sommet entre le leader Diambars et son dauphin Teungueth FC.



À l’issue de la 5ème journée, les deux équipes ont chuté pour la première fois de la saison après leurs matches perdus respectivement face à la Douane (0-1) et le Jaraaf de Dakar (0-2). Une rencontre de relance donc pour ces deux leaders qui comptabilisent le même nombre de points. Mais les protégés de Youssouf Dabo ont inscrit moins de but que les « guerriers » de Pape Boubacar Gadiaga.



Pour ce match, la défaite est synonyme pour l'une ou l'autre équipe de voir son adversaire se détacher au classement. Et malheur au perdant puisque l’actuel troisième du classement le Jaraaf, est à l'affût et pourrait chiper la place de leader s’il parvient à se défaire du Ndiambour, jusqu’ici invaincu.