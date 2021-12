Après les événements malheureux survenus le 06 décembre dernier, le stade Ngalandou Diouf de Rufisque a encore ouvert ses portes, pas pour les Navétanes, mais pour la 4e journée du championnat de Ligue 1. Ainsi, le Teungueth Fc est toujours leader du championnat professionnel de football sénégalais avec 8 points.



En effet, ce samedi 18 décembre 2021, les Rufisquois se sont imposés à domicile (2 – 0) , face à l'ASAC Ndiambour, dernier du championnat, pour le compte de la 4ème journée. Un match assez équilibré en première période puisque les visiteurs ont joué sans complexe et réussi à se procurer quelques occasions de buts empêchant ainsi le TFC d’installer son jeu. « La première période, on n'a pas été timide, mais on a manqué d’efficacité et ça se comprend un peu. L’adversaire a essayé de casser le jeu », a fait remarquer Youssouph Dabo.



Au retour des vestiaires, ajoute l’entraîneur, Teungueth est revenu avec beaucoup plus de volonté dans la répétition des efforts et surtout dans la gestion de l’espace et du ballon. Entré au cours du jeu, à la place de Manoumbé Wade, à la 58ème minute, Ousseynou Baldé, très acclamé par le public à son entrée sur la pelouse, n'aura pas déçu. Il ne lui a fallu que 2 minutes sur le terrain pour montrer son efficacité et donner l'avantage à son équipe à la 60ème minute de jeu. Son compère en attaque, Abdoulaye Kanou doublera la mise à la 65ème minute.



À l’issue de cette rencontre, le Teungueth Fc consolide sa place de leader après 4 journées de championnat, néanmoins le coach Youssouph Dabo reste optimiste et préoccupé pour le reste du championnat. « Ça sera un championnat difficile, mais nous avons les capacités pour tenir le rythme."