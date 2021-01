Ligue 1 / 2eme journée : Diambars confirme face à Mbour PC, Niary Tally se reprend contre l’AS Douanes.

Pour les deux affiches qui se sont jouées ce samedi pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, six buts ont été inscrits sur les pelouses du Centre Jules Bocandé et « la tanière » Bruno Metsu.



En déplacement chez Mbour Petite-Côte, les Diambars ont realisé une belle opération avec un succès 2-1 à l’extérieur grâce à un doublé d’Alioune Badara Baldé. Le but de Baba Sow qui avait ouvert le score n’y fera rien. Une seconde victoire d’affilée qui place Diambars provisoirement en tête du classement. Mbour PC qui compte un match en retard reste en bas du classement.



Les « Galactiques » de Niary Tally, qui avaient raté leur entrée en matière se sont rattrapés contre l’AS Douanes dominée sur la marque de 2-1. Les « Gabelous » avaient bien démarré la partie en ouvrant les hostilités à la 28e minute par Adama Tamba (1-0.) Seulement, NGB renversera le match en deux minutes avec un doublé express d’Alioune Mbaye (1-1,45' et 2-1,45'+2.) Les hommes de Pape Thiaw sont 4eme en attendant la suite de cette 2eme journée prévue ce dimanche avec cinq affiches au programme.