Ligne maritime Dakar-Gorée (LMDG) : des PERTURBATIONS du 16 août au 11 septembre 2022

En raison des travaux de réhabilitation du quai de Gorée, l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), la Municipalité de Gorée et la LMDG informent les usagers de la liaison maritime Dakar-Gorée d’une perturbation des horaires de chaloupes, ainsi que de la réduction du trafic.

Tenant compte des impératifs de continuité du service public et des exigences de sécurité, un plan alternatif de circulation est mis en place. Nous vous prions de vous conformer strictement aux instructions des agents de la liaison.

Cette situation impactera les durées d’embarquement et de débarquement à Gorée. Incidemment, les horaires des rotations des chaloupes connaîtront des perturbations.

Nous nous excusons des probables désagréments et invitons les usagers de la chaloupe de Gorée à limiter, dans la mesure du possible, leurs déplacements dans la période allant du mardi 16 août au dimanche 11 septembre 2022.

L’ANAM, la Mairie de Gorée et la LMDG vous remercient de votre compréhension.