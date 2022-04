Liga : le Real sacré champion d'Espagne !

Victorieux contre l’Espanyol Barcelone (4-0) ce samedi, lors de la 34e journée de Liga, le Real Madrid est officiellement sacré champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire ! Avec 17 points d’avance sur le FC Séville et 18 sur le FC Barcelone, qui a joué un match en moins, la Casa Blanca ne peut plus être rattrapée à quatre journées de la fin.



Avec un onze remanié (Benzema, Vinicius, Kroos, Mendy et Carvajal sur le banc au coup d’envoi, Alaba et Militao absents), l’équipe madrilène n’a pas particulièrement brillé dans le jeu mais elle a su aller à l’essentiel.



En première période, Rodrygo s’appuyait en une-deux sur Marcelo et s’infiltrait sur le côté gauche de la surface adverse pour battre Diego Lopez d’une frappe croisée du droit (1-0, 33e). L’ailier brésilien s’offrait un doublé dix minutes plus tard d’un tir du droit qui prenait le gardien barcelonais à contre-pied (2-0, 43e).



En seconde mi-temps, Asensio assurait le succès des siens d’une frappe croisée (3-0, 55e), puis Benzema, entré à l’heure de jeu, participait à la fête d’une frappe en première intention sur un service de Vinicius (4-0, 81e).