Liberté provisoire pour Nabou Leye : un coup de massue pour la famille d’Aziz Dabala !

La banlieue dakaroise est en ébullition depuis que Nabou Leye, impliquée dans l’affaire du meurtre du danseur Abdou Aziz Ba, alias Aziz Dabala, a été libérée provisoirement. Le quotidien L’Observateur rapporte une atmosphère de révolte et d’indignation dans le quartier de Guinaw Rail, où famille, proches et sympathisants d’Aziz Dabala ont organisé une mobilisation massive pour réclamer justice.



Dès l’aube, la maison du défunt s’est transformée en un lieu de rassemblement, débordant de monde. Les proches d’Aziz, vêtus de tee-shirts et casquettes marquées du message « Justice pour Aziz », ont laissé éclater leur colère devant les caméras et les micros. Le frère du défunt, Aliou Ba, a exprimé la stupéfaction de la famille face à cette décision de la justice : « Une liberté provisoire dans une affaire aussi grave, après seulement deux mois de détention, c’est incompréhensible. Nous exigeons des explications !”



La mère d’Aziz, Oumy Mbaye, très affectée, peine à contenir son chagrin. Drapée dans un boubou vert, elle confie dans les pages de L’Observateur : “J’ai passé une nuit blanche, la douleur est vive. La libération de Nabou Leye est un coup de massue, une blessure ouverte.” La mise sous scellés prolongée de l’appartement d’Aziz ajoute à l’amertume de la famille, qui redoute un long délai judiciaire.



Cette affaire continue de secouer l’opinion publique, avec des interrogations qui persistent sur les motivations de la justice. La mobilisation ne faiblit pas, et les proches d’Aziz Dabala restent déterminés à obtenir des réponses et, surtout, la justice qu’ils estiment due à leur fils.