Libération de Lat Diop : la banlieue lance l’offensive

À Wakhinane Nimzatt, un mouvement citoyen s’organise pour exiger la libération de Lat Diop, considéré par ses soutiens comme un « otage politique ». Lors de la conférence de presse, Aminata Lô Dieng a dénoncé une « manœuvre orchestrée » et interpellé directement les autorités pour la libération de tous les détenus qu’elle estime emprisonnés pour des raisons politiques.



Au-delà du cas Lat Diop, les participants ont insisté sur la nécessité de préserver la justice comme pilier fondamental de la démocratie. Ce cri du cœur venu de la banlieue de Dakar s’inscrit dans une revendication plus large : garantir un Sénégal de paix, de droit et de réconciliation nationale, loin des règlements de comptes politiques.