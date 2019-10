Liaisons aériennes : la Mauritanie, le Maroc et le Nigéria bientôt desservis par Air Sénégal

Alors que la compagnie nationale Air Sénégal va débuter à compter du 9 décembre, une deuxième ligne long courrier, vers Dakar, Marseille et Barcelone, trois nouvelles lignes africaines viennent s'ajouter au réseau régional. En effet dès le mois prochain seront lancées les trois nouvelles destinations que sont la Mauritanie, le Maroc et le Nigeria permettant ainsi à Air Sénégal de poursuivre ainsi son expansion. Selon les informations reçues à Dakaractu, c'est la Mauritanie et sa capitale Nouakchott qui ouvriront le bal à partir du 25 novembre 2019 avec cette nouvelle ligne au rythme de cinq vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche). Les liaisons entre la capitale sénégalaise et celle de la Mauritanie seront assurées en ATR72. Concrètement, le vol HC205 décollera de l’aéroport international Blaise Diagne à 15h05, pour atterrir en Mauritanie à 16h20. Dans le sens inverse, le vol HC206 partira de Nouakchott à 17h05 pour se poser dans la capitale sénégalaise à 18h20 indique la même source. La deuxième route qui est l'axe Dakar - Casablanca sera elle opérationnelle à partir du 3 décembre 2019. La liaison quotidienne à destination de la ville marocaine sera exploitée sur Airbus A319. Le vol HC331 embarque du hub de la compagnie à 01h30, pour débarquer à l'aéroport Mohammed V à 05h45. A 10h45, le vol HC332 quittera le hub marocain pour atterrir à Dakar à 13h15. Enfin, la dernière route est prévue dès le 19 décembre 2019, à partir de Dakar pour Abuja, en passant par Niamey. La rotation entre les capitales respectives du Sénégal, du Niger et du Nigéria, se fera également sur Airbus A319, (lundi, mercredi et vendredi). Ainsi, le vol HC311 a quitté Dakar à 02h00, au départ de l'aéroport Diori Hamani entre 06h15 et 07h00, pour enfin arriver à Abuja à 08h30. Au départ, vol HC312 décollé de l'aéroport Nnamdi Azikiwe à 09h25, fera escale à Niamey entre 10h55 et 11h40, pour finalement se terminer à l'aéroport international Blaise Diagne à 13h55.