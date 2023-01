Levée du mot d’ordre de grève illimitée : Le collectif des syndicats du transport routier pose ses conditions…

En conférence de presse ce matin, le collectif des syndicats du transport routier du Sénégal a posé ses conditions pour la levée du mot d’ordre de grève illimitée, décrété mardi à 00 heures. Parmi les conditions, Gora Khouma et ses camarades invitent l’État à satisfaire leurs demandes. « À la négociation si nous tombons d'accord, le mot d'ordre sera levé. Si nous ne sommes pas d'accord, le mot d'ordre sera maintenu. La grève est toujours maintenue. On attend la suite des négociations. On ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de négociations. Le ministre nous a convoqués pour des négociations, mais c'est à partir de ces négociations que nous allons tirer les conclusions », a souligné Gora Khouma...