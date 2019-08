Levée du corps de Jacques Diouf : « Ce pour quoi il a toujours lutté, je l’ai vécu sur le terrain » (Fama Diouf, sa fille cadette)

Le diplomate et homme politique sénégalais Jacques Diouf a reçu les derniers hommages de la nation ce vendredi 23 août. À l’occasion de la cérémonie de levée de corps, amis, proches et collègues se sont inclinés devant la mémoire de l’illustre disparu. Pour sa fille cadette, Jacques Diouf est toujours dans ce monde dans la mesure où le monde entier se remémore encore des actions qu’il a eu à mener à la tête de l’instance onusienne pour l’alimentation et l’agriculture. « Je suis la seule personne dans la famille qui a travaillé pour le programme alimentaire des nations unies (…) et ce pour quoi il a toujours lutté, je l’ai vécu sur le terrain », a exprimé Fama Diouf. Avant d’assurer que les chantiers déjà engagés par le défunt seront menés à terme.