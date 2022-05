Levée du corps de Fatou Kiné Gaye : « elle n’était pas enceinte et n’a pas été égorgée… » (Frères de la victime)

La levée du corps de la gérante de multiservice Fatou Kiné Gaye a eu lieu ce matin à l’hôpital Dantec. Ses frères Mustapha et Cheikh Tidiane Gaye ont tenu à préciser dans les circonstances du drame que leur sœur n’a pas été égorgée. Elle n’était non plus pas enceinte ont-ils assuré. Demandant ainsi aux uns et aux autres de faire des commentaires sur des aspects de l’agression qu’ils ne maîtrisent pas.