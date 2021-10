Levée du corps : Le monde du football rend un dernier hommage à « Thiam 12e Gaindé »

La cérémonie de levée du corps de l’emblématique supporter de l’équipe nationale de football, Abdoulaye Thiam, dit "Thiam 12e Gaindé" s'est déroulée ce lundi.



Sous une fine pluie, le comité de supporters, 12e Gaïndé, avec à leur tête, leur président Issa Laye ainsi que des dirigeants sportifs dont Mbaye Diouf Dia ont pris part aux obsèques organisées en toute sobriété. A noter la présence de l'ancien ministre de l'intérieur et maire de Linguére, Ali Ngouille Ndiaye.



Une dernière occasion pour le mouvement sportif sénégalais de rendre hommage à celui qui a consacré sa vie au football entre une honorable carrière de joueur et une présence exceptionnelle sur les gradins en qualité de fervent ambianceur et supporter inconditionnel des Lions.



Abdoulaye qui s’est éteint ce dimanche, chez lui à Rufisque va reposer dans son Linguère natal…