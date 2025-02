Levée de l’immunité parlementaire d’Amadou Ba et Birima Mangara : Le juge d’instruction rejette la demande du Parquet (Exclusif)

Il y a quelques jours, le journal Libération annonçait que le Parquet avait formulé une demande de levée de l’immunité parlementaire du député Amadou Ba. Cette annonce a incité les membres de la « Nouvelle Responsabilité » à organiser une conférence de presse pour apporter des clarifications. Selon une information de Dakaractu, le juge d’instruction aurait rejeté la demande du Parquet de Dakar visant à lever l’immunité parlementaire de l’ancien Premier ministre Amadou Ba dans l’affaire foncière où il est mis en cause. Ce rejet concerne également l’ancien ministre du Budget et député Birima Mangara, indique notre source.



En effet, le dossier dans lequel l’ancien Premier ministre est cité concerne l’indemnisation suite à l’expropriation pour cause d’utilité publique des titres fonciers nº 5058/Nga, 13833/Nga et 1838/Nga, au profit de la société Sofico.



Dans ce dossier complexe, les héritiers des titres fonciers concernés dénoncent des irrégularités qu’ils jugent frauduleuses dans la procédure d’expropriation. Ils avaient mandaté Matar Diène pour déposer une plainte. À la suite d’une enquête préliminaire menée par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar en 2022, le Parquet avait ouvert une information judiciaire contre X pour des faits présumés de faux, usage de faux en écritures authentiques et privées, escroquerie portant sur des deniers publics, ainsi que complicité de ces infractions. L’affaire avait été transmise en instruction au deuxième cabinet, où elle semblait jusque-là en suspens.



D’après nos confrères de Libération, le ministère public a récemment transmis un réquisitoire supplétif au deuxième cabinet, donnant un nouvel élan à la procédure. Dans ce réquisitoire, Tahirou Sarr est désigné, ainsi que d’autres personnes dont l’identité n’a pas encore été officiellement révélée. Le Parquet ne se limite pas à demander leur inculpation, mais requiert également leur placement sous mandat de dépôt.



C’est dans ce contexte que le ministère public a demandé au juge d’instruction d’engager les démarches nécessaires pour la levée de l’immunité parlementaire des députés Amadou Ba et Birima Mangara, respectivement ancien ministre des Finances et ancien ministre chargé du Budget.



Par ailleurs, plusieurs protagonistes ont été auditionnés, dont Matar Diène, Tahirou Sarr, l’inspecteur des impôts Amadou Diop, les inspecteurs à la retraite Dame Fall et Meissa Ndiaye, ainsi que le contrôleur des impôts Mouhamadou Moustapha Gaye.