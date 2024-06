Levée de fonds sur le marché des eurobonds : Ce que propose le FMI au Sénégal pour une gestion efficiente de la dette

Avec son équipe, le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) a rendu des conclusions après un séjour qui a débuté du 6 au 19 juin 2024. Le Fonds monétaire international, lors de sa conférence de presse ce mercredi, a passé à la loupe, la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par le Mécanisme Élargi de Crédit (MEC), la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et la Facilité de Résilience et de Durabilité (FRD). Cette initiative consiste à faire le tour des questions économiques au Sénégal mais surtout de la gestion des finances publiques effectuées par le Sénégal.







Concernant la dette du Sénégal, avec notamment l’émission de l’eurobond de plus de 450 milliards de francs effectués par le Sénégal sur le marché international, le Fmi, considère qu’il y’a un surfinancement. Le gouvernement a plus de liquidité dont il a besoin. Il faudra faire des opérations de gestion de ce passif qui consiste à racheter une dette à coût terme, plus coûteuse par cette liquidité à moins terme et moins coûteuse. Cela permettra d’influer sur le niveau élevé de la dette mais aussi cela renforcera le Sénégal au cas où il serait face à d’autres crises.