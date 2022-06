Lettre de l'UE adressée au chef de l'État : la présidence de la République dément.

Depuis un certain temps, une information circule dans la presse en ligne et qui fait état d’une correspondance adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL par l’Union Européenne demandant le report des élections législatives du 31 juillet 2022. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Pôle Communication de la Présidence de la République tient "à porter à l’attention de l’opinion nationale et internationale, qu’il s’agit d’une fausse information." conclu le communiqué.