Les vendredis de SUP de CO / Covid-19 : Les défis macro-économiques en Afrique et au Sénégal au cœur des échanges...



Le traditionnel rendez-vous "Les vendredis de SUP de CO" initié par la direction du Groupe École Supérieure de Commerce de Dakar (SUP de CO) s'est tenu ce vendredi 12 novembre sous la présence effective de Mesmin Koulet-Vickot, le représentant Résident du Fonds Monétaire international (FMI) pour le Sénégal et la BCEAO. C'est ainsi que le thème "Après Covid-19 : Les défis macro-économiques en Afrique et au Sénégal", a fait l'objet d'une conférence animée par Mr Koulet-Vickot en compagnie de Aboubacar Sedikhe SY, PDG du Groupe Sup de Co et d'un parterre d'étudiants venus s'enrichir sur le sujet. À ce propos, le représentant du FMI d'annoncer une reprise des activités économiques au Sénégal avec un taux de croissance de 5% en 2021 et 5.5 en 2022. La maîtrise de la pandémie, l'augmentation de la productivité et la réforme monétaire ont été abordés entres autres points...