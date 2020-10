« Les signaux montrent que les fidèles ont respecté le port systématique de masques » (Dr Khadim Ngom, cardiologue)

Il a été coopté pour faire partie de l’Unité d'alerte et de prévention épidémiologique, mise en place par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le Dr Khadim Ngom, disciple et cardiologue du regretté guide des Thiantacones, a fait le point sur l’épidémie de coronavirus qui recule de nouveau à Touba. Selon le docteur, on peut éviter une propagation si on respecte les mesures barrières. Le membre du «kurel feg ak fagaru», intégré dans le comité d'organisation, s'est « réjoui » que le port systématique de masques soit respecté tant bien que mal par les fidèles qui ont fait le déplacement à Touba.