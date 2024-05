« Les prix du BRT sont abordables... c'est aux usagers de prendre soin des bus ! » (El Malick Ndiaye, ministre du transport)

Dans une déclaration faite ce mercredi lors de la mise en service des Bus rapid transi, Malick Ndiaye, le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, a exprimé son opinion sur les tarifs du BRT et la nécessité de la préservations des infrastructures publiques par les populations.

« Je pense que les tarifs qui varient entre 400 à 500 Fr. CFA sont assez compétitifs et abordables. En plus, il est prévu une réduction de 50 % pour au moins 16 % des personnes démunies et/ou à mobilité réduite. Les prix du BRT sont abordables... maintenant c'est aux usagers de prendre soin des bus et de s'approprier le projet. »

Le ministre a souligné l'importance pour les Sénégalais de faire preuve de citoyenneté et de responsabilité envers les installations publiques, en évitant notamment d'entraver le corridor où circule le BRT et en s’abstenant de tout autre acte d'incivisme.

Le service du BRT sera opérationnel du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, de 06h à 21h. Les départs auront lieu toutes les 6 minutes entre la Préfecture de Guédiawaye et Grand Médine. De plus, il y aura un départ toutes les 3 minutes sur le tronc commun entre Papa Gueye Fall (Petersen) et Grand Médine, desservant ainsi les 8 stations.

Une fois la mise en service commerciale complète lancée, l'offre définitive comprendra l'exploitation des 23 stations du BRT réparties sur 4 lignes (omnibus, express, 2 semi-express). Les horaires de service s'étendront de 5h00 à 22h00, avec le dernier départ à 22h00.

Toute la flotte de bus sera mise à disposition, offrant des intervalles de fréquence d'une à deux minutes sur une distance de 18,3 km (de la Préfecture de Guédiawaye à la Gare routière de Petersen). Le BRT, qui totalisera 144 bus, fonctionnera 7j/7j de 06 heures à 21 heures une fois que la mise en service sera totalement effectuée.