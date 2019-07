Les populations de Dougar "spoliées" au profit de Peacock et de la RTS : La famille de Serigne Abass Sall accuse la DSCOS et interpelle Macky Sall

À Dougar, une localité située derrière l'hôpital des enfants de Diamniadio, plus de 90 hectares ont été remis à un promoteur immobilier et à la RTS au détriment des populations qui y vivaient pendant des décennies. Une "injustice" que la famille de Serigne Abass Sall de Louga, dont le Khalife fait partie des victimes de cette "spoliation" a convié la presse à un point de presse pour tirer la sonnette d'alarme. Serigne Mansour Sall dont la voix est portée par le fils Serigne Mouhamadou Moustapha Sall n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, c'est la direction de la Surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS) qui s'est liguée avec la société Peacock et la RTS pour déloger d'honnêtes citoyens qui disposaient de documents légaux leur permettant d'élire domicile dans ce domaine. Le guide religieux en appelle à la sollicitude du président de la République pour qu'il vide ce contentieux avant que l'irréparable ne se produise.