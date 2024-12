Les personnalités du sport décédées en 2024

Les principaux décès dans le monde du sport en 2024:



17 décembre: Rik Van Looy (90 ans), cycliste belge, double champion du monde et vainqueur de tous les monuments dans les années 1950-1960.



2 décembre: Helmuth Duckadam (65 ans), gardien de but roumain, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens (ex-Ligue des champions) en 1986 avec le Steaua Bucarest.



15 novembre: Bela Karolyi (82 ans), entraîneur roumain de Nadia Comaneci lorsqu'elle devient championne olympique en 1976.



25 octobre: Zé Carlos (56 ans), footballeur brésilien vice-champion du monde 1998 avec la Seleçao.



20 octobre: Georges Aillères (89 ans), figure de l'équipe de France de rugby à XIII des années 1960.



17 octobre: Emile Daems (86 ans), cycliste belge vainqueur de Paris-Roubaix en 1963.



7 octobre: Frédéric Baudry (47 ans), pilote de moto français.



6 octobre: Johan Neeskens (73 ans), footballeur néerlandais, triple vainqueur de Coupes d'Europe avec l'Ajax (1971, 1972, 1973), double finaliste de la Coupe du monde (1974, 1978)



6 octobre: Kipyegon Bett (26 ans), athlète kényan médaillé de bronze du 800 m aux Mondiaux-2007 de Londres.



30 septembre: Dikembe Mutombo (58 ans), basketteur congolais intronisé au Hall of Fame de la NBA, huit fois All-Star dans les années 1990 et 2000.



23 septembre: Thadée Polak (92 ans), footballeur français vainqueur de la Coupe de France 1961 avec Sedan et 1964 avec l'OL.



18 septembre: Toto Schillaci (59 ans), footballeur italien meilleur buteur de la Coupe du monde 1990.



16 septembre: Gary Shaw (63 ans), footballeur anglais vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1982 avec Aston Villa.



11 septembre: Didier Roustan (66 ans), journaliste français de plusieurs médias dont L’Équipe, ancienne voix de Téléfoot.



5 septembre: Rebecca Cheptegei (33 ans), marathonienne ougandaise.



26 août: Sven-Goran Eriksson (76 ans), entraîneur suédois, premier sélectionneur étranger de l'équipe de football d'Angleterre, de 2001 à 2006.



22 août: Peter Lundgren (59 ans), joueur de tennis suédois devenu entraîneur de Roger Federer.



14 juillet: Sylvain Saudan (87 ans), skieur suisse, pionnier du ski extrême.



30 juin: Eric Poujade (51 ans), gymnaste français double champion d'Europe (1998) et vice-champion olympique à Sydney (2000).



18 juin: Willie Mays (93 ans), icône du baseball américain, légende des San Francisco Giants.



17 juin: Jean-Pierre Hureau (91 ans), dirigeant français, président emblématique du Havre entre 1979 et 2000.



12 juin: Jerry West (86 ans), basketteur américain, champion NBA en 1972 avec les Lakers, qui servit de modèle au logo officiel de la ligue.



13 mai: Lucien Mias (93 ans), capitaine du XV de France lors de la tournée en Afrique du Sud en 1958.



5 mai: César Luis Menotti (85 ans), entraîneur argentin, sélectionneur de l'Albiceleste championne du monde en 1978.



10 avril: O.J. Simpson (76 ans), star du football américain, acquitté dans le "procès du siècle" pour le meurtre de son ex-épouse en 1995.



8 avril: André Boniface (89 ans), légende du rugby français, vainqueur de quatre Tournois des cinq nations.



8 avril: Nicolas Holveck (52 ans), dirigeant français de l'AS Nancy (2023-2024), du Stade Rennais (2020-2022) et de l'AS Monaco (2014-2020).



19 mars: Joe Barone (57 ans), dirigeant italien, directeur général de l'équipe de football de la Fiorentina.



18 mars: Kenjiro Shinozuka (75 ans), premier pilote japonais vainqueur du Paris-Dakar, en 1997.



22 février: Artur Jorge (78 ans), entraîneur portugais, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Porto en 1987 et coach du PSG de 1991 à 1994.



20 février: Andreas Brehme (63 ans), défenseur allemand, champion du monde 1990.



11 février: Kelvin Kiptum (24 ans), athlète kényan détenteur du record du monde du marathon (2h 00 min et 35 sec).



1er février: Michel Jazy (87 ans), athlète français, double champion d'Europe et vice-champion olympique sur 1.500 mètres en 1960.



22 janvier: Gigi Riva (79 ans), footballeur italien, meilleur buteur de l'histoire de la Nazionale, vainqueur de l'Euro-1968 et finaliste du Mondial-1970



18 janvier: Jean-Michel Barrault (96 ans), journaliste français co-fondateur de la Solitaire du Figaro.



7 janvier: Franz Beckenbauer (78 ans), footballeur allemand, légende du Bayern Munich, triple vainqueur de Coupes d'Europe (1974, 1975, 1976) et champion du monde en tant que joueur (1974) puis sélectionneur (1990)



5 janvier: Mario Zagallo (92 ans), footballeur brésilien, quadruple champion du monde, comme joueur (1958, 1962) puis comme entraîneur (1970, 1994).