« Les pays qui contrôlent les données numériques, contrôlent l'économie mondiale !» (Moussa Wally Séne, PIN, Afrique francophone)

Selon Moussa Wally Séne, le Program officer de Paradigm Initiative (PIN) Afrique francophone, s'est exprimé ce mercredi en marge d'un atelier sur les enjeux de la gestion des données numériques et le changement de paradigmes à effectuer sur le continent africain.

« Les pays africains ont énormément de difficulté dans la gestion de leur données personnelles d'où les initiatives de PIN... le Sénégal dispose d'une réglementation sur les données personnelles avec la comission de gestion des données personnelles (CDP), mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de carences sur le plan juridique (…) nous travaillons à la mutualisation de nos efforts avec les 15 membres afin de combler ce gap en harmonisant nos actions » a-t-il déclaré.

Poursuivant, il ajoute que : « Les pays qui contrôlent les données numériques, contrôlent l'économie mondiale ! Nous devons réfléchir sur comment permettre au Sénégal et aux pays africains d'atteindre cette souveraineté numérique. » Malgré l'existence d'un data center au Sénégal (Diamniadio), Mr Séne a reconnu que « les choses tardent à se mettre en place d'où cette initiative ».

Rappelons que Paradigm Initiative (PIN) est une organisation panafricaine à but non lucratif de premier plan qui met les jeunes Africains mal desservis en contact avec les opportunités numériques et veille à la protection de leurs droits.