Les nominations en conseil des ministres du mercredi 18 Décembre 2019

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :







Madame Aminata SOW, titulaire d’un MBA et d’un Master II en Ingénierie financière est nommée Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, en remplacement de Madame Anta Sarr DIACKO, appelée à d’autres fonctions.







Monsieur Alioune LECOR, Professeur d’Enseignement moyen, matricule de solde n° 634862/C, est nommé Directeur du Développement communautaire à la Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l’Equité du Ministère du Développement communautaire, de l’Equité territoriale et sociale.







Madame Oumy SYLLA NDIAYE,Analyste financier, est nommée Secrétaire général de l’Agence Nationale des Chemins de Fer (ANCF).







Monsieur Ababacar CISSE, Economiste-financier, est nommé Secrétaire général de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose(DGPU), en remplacement de Monsieur Baye Oumy GUEYE, appelé à d’autres fonctions.







Monsieur Theophile Edouard AMINE, Inspecteur principale du Trésor, matricule de solde n°604 125/F, Conseiller technique de département au Ministère des Finances et du Budget, est nommé Administrateur du Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie, en remplacement de Monsieur Omar CISSE, appelé à d’autres fonctions.







Monsieur Mewlon Nzale Ange Constantin MANCABOU, Inspecteur des Impôts et des Domaines, matricule de solde n°624 515/A, précédemment Conseiller technique au Cabinet du Ministre des Finances et du Budget, est nommé Coordonnateur de la Direction général du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère des Finances et du Budget, en remplacement de Monsieur Ismaila GUEYE, appelé à d’autres fonctions.