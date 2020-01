Les nominations en conseil des ministres du mercredi 15 Janvier 2020

Au titre des mesures individuelles le Président de la République a pris les décisions suivantes :







Monsieur El Hadji Abdoulaye GUEYE, Administrateur Civil principal matricule de solde n°624 581/J, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, est nommé Secrétaire général dudit Ministère en remplacement de Monsieur Serigne MBAYE appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Joseph Oufam MEDOU,ingénieur géologue, est nommé Directeur général de la filiale « PETROSEN E&P » S.A ;







Monsieur El hadji Manar SALL, diplômé de HEC PARIS, est nommé Directeur général de la filiale « PETROSEN AVAL » S.A.







Monsieur Mass THIAM, Expert en management, diplômé de HEC Montréal, est nommé Coordonnateur de l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG) en remplacement de Monsieur Ousmane NDAO.







Monsieur Hassan El Karim NDIAYE, Cadre administratif et financier, est nommé Coordonnateur du Projet de Construction de Logements sociaux et de Lutte contre les bidonvilles au Ministre de l'Urbanisme du logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Idrissa TALL.







Monsieur Saidou WADE, Juriste, matricule de solde n° 710 244/D, précédemment en service à la Cellule d’Etudes, de Planification et de Suivi-évaluation du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, est nommé Inspecteur de l’Administration locale au Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires ;







Monsieur El Hadji Mamadou Gueye, Juriste, matricule de solde n° 662 513/E, précédemment en service à l’Inspection de l’Administration locale (IAL) du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, est nommé Inspecteur de l’Administration locale au Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, en remplacement de Monsieur Mamadou Moustapha DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







Madame Seynabou SECK, Médiateur pédagogique, matricule de solde n° 663 866/E, précédemment en service à la Direction de la Promotion du Développement Territorial, est nommé Inspecteur de l’Administration locale au Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires ;







Monsieur William MANEL, administrateur civil principal, matricule de solde n°604 135/G, précédemment Gouverneur de la Région de Kédougou, est nommé Gouverneur de la Région de Kaffrine en remplacement de Monsieur Jean Baptiste COLY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







Monsieur Saer NDAO, administrateur civil principal, matricule de solde n°517 932/C, précédemment Préfet du Département de Mbour, est nommé Gouverneur de la Région de Kédougou en remplacement de Monsieur William MANEL, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurModou NDIAYE,administrateur civil, matricule de solde n°516 238/C, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives en remplacement de Madame Ndèye Aïssatou Oumar Tabara TOURE, appelée à d’autres fonctions ;







MadameAwa Ndiaye DIOP,administrateur civil, matricule de solde n°661 347/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaffrine chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargée des affaires administratives, poste vacant ;







MonsieurEl hadji Malick Sémou DIOUF,administrateur civil, matricule de solde n°681 537/J, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick chargé des affaires administratives, poste vacant ;







MonsieurSidy Sarr DIEYE,administrateur civil, matricule de solde n°681 542/D, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack chargé des affaires administratives, poste vacant ;







Madame Diégui NGOM,administrateur civil, matricule de solde n°681 538/K, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Matam chargée du développement,est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargée des affaires administratives, poste vacant ;







Monsieur Boubacar Bahinghou SAGNA,administrateur civil, matricule de solde n°681 540/B, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda chargé des affaires administratives, poste vacant ;







Madame Tening FAYE,administrateur civil, matricule de solde n°696 367/A précédemment Adjoint au préfet du département de Guédiawaye, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargée du développement en remplacement de Monsieur Modou NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;







Madame Marième Pouye ANNE,administrateur civil, matricule de solde n°696 392/G, précédemment Adjoint au préfet du département de Rufisque, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Diourbel chargée du développement en remplacement de Monsieur Sidy Sarr DIEYE, appelé à d’autres fonctions ;







Madame Tiguida WAGUE,administrateur civil, matricule de solde n°696 366/Z précédemment Adjoint au préfet du département de Thiès, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Kaffrine chargée du développement en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP, appelée à d’autres fonctions







Monsieur Abdou DIOP,administrateur civil, matricule de solde n°696 369/C précédemment Adjoint au préfet du département de Pikine, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région deFatick chargé du développement en remplacement de Monsieur El hadji Malick Sémou DIOUF, appelé à d’autres fonctions







Monsieur Modou Mamoune DIOP,administrateur civil, matricule de solde n°696 365/A, précédemment chef de la division des agréments, programmes d’investissement et accords de siège à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé du développement, poste vacant ;







Monsieur Assane GUEYE,administrateur civil, matricule de solde n°696 363/C, précédemment chef de la cellule des affaires juridiques au Secrétariat général du ministère de l’Intérieur, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargé du développement en remplacement de Monsieur Boubacar Bahinghou SAGNA, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Modou Thiam, administrateur civil, matricule de solde n°696 364 541/A précédemment Adjoint au Préfet de Dakar, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé du développement, poste vacant ;







Monsieur Amadou Salmone FALL, administrateur civil, matricule de solde n°622 439/D, précédemment chef de la division analyse et prospectives à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Tambacounda chargé du développement, poste vacant ;







Monsieur Mor Talla TINE, administrateur civil, matricule de solde n°616 322/H, précédemment Préfet du Département de Bambey, est nommé Préfet du Département de Mbour en remplacement de Monsieur Saer NDAO, appelé à d’autres fonctions ;







Madame Ndéye Aïssatou Oumar Tabara TOURE, administrateur civil, matricule de solde n°616 295/M, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Bambey en remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Saïd DIA,administrateur civil, matricule de solde n°515 927/E, précédemment Préfet du Département de Birkilane, est nommé Préfet du Département de Vélingara en remplacement de Monsieur Abdourahmane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Abdoul Wahab TALLA, administrateur civil, matricule de solde n°517 781/K, précédemment Préfet du Département de Bounkiling, est nommé Préfet du Département de Birkilane en remplacement de Monsieur Saïd DIA, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Abdourahmane NDIAYE, administrateur civil, matricule de solde n°608 868/D, précédemment Préfet du Département de Vélingara, est nommé Préfet du Département de Bounkiling en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab TALLA, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Malick KONE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 442/A, précédemment Adjoint au préfet du département de Podor est nommé Adjoint au Préfet du département de Dakar, en remplacement de Monsieur Modou Thiam, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Diadji GUEYESecrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 425/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies département de Dakar, est nommé Adjoint au Préfet du département de Thiès, en remplacement de Madame Tiguida Wagué, appelée à d’autres fonctions ;







Madame Ndèye Mossane NDOURSecrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 426/G, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement des Niayes département de Pikine est nommée Adjoint au Préfet du département de Pikine, en remplacement de Monsieur Abdou DIOP, appelé à d’autres fonctions ;







Madame Ndèye Bintou THIAMSecrétaire



d’Administration, matricule de solde n°661 423/D, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor département de Rufisque, est nommée Adjoint au Préfet du département de Rufisque, en remplacement de Madame Marième Pouye ANNE, appelée à d’autres fonctions ;







Madame Coumba Sall WADE,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 428/I, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque Est département de Rufisque, est nommée Adjoint au préfet du département de Guédiawaye, en remplacement de Madame Téning FAYE, appelée à d’autres fonctions;







Monsieur Jean Paul Sylvain DIATTA Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 427/H, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Guédiawaye département de Guédiawaye, est nommé Adjoint au Préfet du département de Bakel, en remplacement de Monsieur Mbacké THIAM, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Alioune SADJI, Instituteur, matricule de solde 386 015/C, en service à l’Inspection de l’Administration Territoriale et Centrale du ministère de l’Intérieur, est nommé Adjoint au Préfet du département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alpha DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Fodé Kaba NDAO,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 226/C, précédemment Chef de la Division des Affaires Religieuses et Coutumières à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du département de Podor, en remplacement de Monsieur Malick KONE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurAmadou Sène FALL,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 214/B, précédemment Chef de la Division du cadre de vie et de travail à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au préfet du département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Demba GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurMouhamadou Lamine DIOPSecrétaire d’Administration, matricule de solde n°681 468/G, précédemment Adjoint au préfet du département de Saraya, est nommé Adjoint au Préfet du département de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur El Hadji Chérif Moulaye Hamed SALL, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurEl Hadji Chérif Moulaye Hamed SALLSecrétaire d’Administration, matricule de solde n°661 414/F, précédemment Adjoint au préfet du département de Ziguinchor, est nommé Adjoint au Préfet du département de Saraya, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine DIOP, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Cheikh GNINGUE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 634 443/D précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Cabrousse,département de Oussouye Région Ziguinchor est nommé Sous-préfet de l’arrondissement de Kael, département Mbacké, Région de Diourbel, en remplacement de Monsieur Massène SENE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurAlassane ANNE, Instituteur, matricule de solde 509 339/E précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Ndindy,département Diourbel, Région de Diourbel, est nommé sous-préfet de l’arrondissement de Cabrousse,département de Oussouye Région Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Cheikh GNINGUE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurDemba GUEYE,Agent Technique d’Agriculture, matricule de solde n°504 226/C, précédemment Adjoint au préfet du département de Guinguinéo, Région de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l’arrondissement de Ndindy, département Diourbel, Région de Diourbel, en remplacement de Monsieur Alassane ANNE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurMbacké THIAM,Secrétaire d’Administration, matricule de solde 661 434/D, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Bakel est nommé Sous-préfet de l’arrondissement de Makacolibantang, département de Tambacounda, Région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Thierno Ndiapaly NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







MonsieurSerigne FALL,Secrétaire d’Administration, matricule de solde 696 210/B, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Guédiawaye, département de Guédiawaye, Région de Dakar, en remplacement Monsieur Jean Paul Sylvain DIATTA, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurPapa Abdoulaye MBAYE,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 208/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement des Almadies, département de Dakar, Région de Dakar, en remplacement Monsieur Diadji GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;







MonsieurOusseynou Oulimata GUEYE,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 206/E, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement des Niayes, département de Pikine, Région de Dakar, en remplacement Madame Ndèye Mossane NDOUR, appelée à d’autres fonctions ;







MonsieurAbdou Aziz MBODJ,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 209/H, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Rufisque Est, département de Rufisque, Région de Dakar, en remplacement Madame Coumba Sall WADE, appelée à d’autres fonctions ;







Monsieur Moussa Séne Télémaque SOW,Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°696 225/B, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor, département de Rufisque, Région de Dakar, en remplacement de Madame Ndèye Bintou THIAM, appelée à d’autres fonctions ;







Monsieur Abdou khadre dieylani BA, Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°653078/C, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Dagoudane, département de Pikine, Région de Dakar, en remplacement de Monsieur Assane SARR, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur El Hadji Babacar FAYE, Professeur de Collège d’enseignement Moyen, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Moudéry, département de Bakel, Région de Tambacounda, en remplacement de MonsieurAmadou BODIAN, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







MadameNogaye GUENE, Enseignante, matricule de solde 670 086/A est nommée Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Kouthiaba Ouoloff, département de Koumpentoum, Région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Kalidou BA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.