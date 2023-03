Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 29 Mars 2023

Au titre du Ministère de l ’I n térie u r :



M on s i eur El Ha d ji M alick S ém ou DIOUF , Adm i n i s t ra t eur c i v il, précédemmen t Ad j o i n t au gouverneur de l a R ég i on de F a ti ck chargé de s a ff a i re s adm i n i s t ra ti ve s , e s t nommé Ad j o i n t au gouverneur de l a R ég i on de Kao l ack chargé de s a ff a i re s adm i n i s t ra ti ve s , en remp l acemen t de M on s i eur S i dy S arr DI E Y E , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur A bdou DIOP , Adm i n i s t ra t eur c i v il, précédemmen t Ad j o i n t au gouverneur de l a R ég i on de F a ti ck chargé du déve l oppemen t, e s t nommé Ad j o i n t au gouverneur de l a R ég i on de F a ti ck chargé de s a ff a i re s adm i n i s t ra ti ve s , en remp l acemen t de M on s i eur E l Had ji M a li ck S émou DIOU F , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur K h a d im HANN , Adm i n i s t ra t eur c i v il , précédemmen t P ré f e t du Dépar t emen t de R anérou , e s t nommé P ré f e t du Dépar t emen t de M backé , en remp l acemen t de M on s i eur Amadoune DIO P , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur Ama doun e DIOP , Adm i n i s t ra t eur c i v il, précédemmen t P ré f e t du Dépar t emen t de M backé , e s t nommé P ré f e t du Dépar t emen t de Go ss a s , en remp l acemen t de M on s i eur M baye DION E , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur S i d y S arr DIEYE , Adm i n i s t ra t eur c i v il, précédemmen t Ad j o i n t au gouverneur chargé de s a ff a i re s adm i n i s t ra ti ve s de l a rég i on de Kao l ack , e s t nommé P ré f e t du Dépar t emen t de R anérou , en remp l acemen t de M on s i eur Khad i m HANN , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M adame Né n é DIO M BANA , In s pec t r i ce de l ' An i ma ti on de déve l oppemen t, précédemmen t Ad j o i n t au s ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de M bane e s t nommée Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de M a t am , en remp l acemen t de M on s i eur A l Ha ss ane T I M B O , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur Pa p a A bdou laye M BAYE , S ecré t a i re d ' adm i n i s t ra ti on , précédemmen t Ad j o i n t au s ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de s A l mad i e s , e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de Kédougou , en remp l acemen t de M on s i eur P ape M ar F AY E , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur Dji b ril NGO M, Agen t T echn i que de Gén i e R ura l e , précédemmen t Ad j o i n t au s ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de Ngoye , e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de Ou ss ouye , en remp l acemen t de M on s i eur B ernard S A RR , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ,



M adame Ka d i d iat ou Y ob a BA L DE , P C E M, e s t nommée Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de Kébémer , en remp l acemen t de M on s i eur S ou l eymane T OU RE , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur M ama dou FAYE , P C E M, e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de B ambey , en remp l acemen t de M adame Na fi ss a t ou SE YDI , appe l ée à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur T h ier no Hami dou S OW , P C E M, e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de Goud i ry , en remp l acemen t de M on s i eur Abdou Khadre CI SS OKHO , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur S ek hou S EYDI , P C E M, e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de L ouga , en remp l acemen t de M on s i eur Abdou Az i z F A LL , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur Ama dou S OW , P C E M, e s t nommé Ad j o i n t au pré f e t du Dépar t emen t de M backé , en remp l acemen t de M on s i eur You ss oupha GU E Y E , appe l é à d ' au t re s f onc ti on s ;



M on s i eur N d iack S AR R , In s tit u t eur , précédemmen t S ou s pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de P akour , Dépar t emen t de Vé li ngara , e s t nommé S ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de Nd i ndy , Dépar t emen t de D i ourbe l, en remp l acemen t de M on s i eur Demba GU E Y E , adm i s à f a i re va l o i r s e s dro it s à une pen s i on de re t ra it e ;



M on s i eur I b ra h ima NDIAYE , S ecré t a i re d ' adm i n i s t ra ti on , précédemmen t S ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de S i nd i a , Dépar t emen t de M bour , e s t nommé S ou s -pré f e t de l ' Arrond i ss emen t de Grand Dakar , Dépar t emen t de Dakar en remp l acemen t de M on s i eur M odou M backé F A LL , adm i s à f a i re va l o i r s e s dro it s à une pen s i on de re t ra it e ,



Monsieur Ousmane MBODJI, Médiateur pédagogique, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Baba garage, Département de Bambey, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Thiaroye, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Marcel Mbaye THIAW, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;