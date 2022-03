Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 23 mars 2022

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Momar GUEYE, Conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume des Pays-Bas, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de sa Majesté Margrethe II, Reine de Danemark, avec résidence à la Haye.



• Monsieur Babacar DIOP, Ingénieur en génie civil, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), en remplacement de Madame Sophie DIALLO, appelée à d’autres fonctions.





Fait à Dakar, le 23 mars 2022

Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement

Oumar GUEYE