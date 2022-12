Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 07 Décembre 2022.

Monsieur Ahmadou DIALLO

, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, en remplacement de Monsieur Amadou Demba DIACK admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;