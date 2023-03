Les jeunes de MIMI2024 déplorent l’acharnement contre leur leader…

Dans la foulée, il soutient « que le PDS assume son deal avec le Président Macky Sall au lieu de mobiliser tout son parti contre la seule personne de Mme Aminata Touré pour masquer sa trahison envers le Peuple. En attendant, les chiens aboient la caravane de Mimi passe. »

Les jeunes de MIMI2024 déplorent l’acharnement dont fait l’objet leur leader Aminata Touré dite Mimi ces derniers temps. Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration où ils jugent « immorale » l’attitude du PDS et de BBY à tout faire pour écarter leur leader de la course en la trainant dans des combines.Ainsi, ce communiqué estime que « depuis que Macky Sall exige du PDS de prendre clairement position en faveur de son projet de troisième candidature illégitime et immorale, la direction du PDS pense tromper les sénégalais en essayant d’invoquer le cas “Mimi“ comme la raison de leur TRAHISON du combat qu’engagent tous les démocrates du Sénégal contre la violation de la Constitution qui indique très clairement que “Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs.»En ce sens, il rappelle que « dès son entrée à l’Assemblée nationale, le jeu trouble de la direction du PDS a commencé : tous les projets de loi du Président Macky n’ont pu être votés qu’avec les voix supplétives de députés du PDS. Le PDS ne s’est jamais joint aux initiatives de l’opposition parlementaire. Les députés du PDS n’ont pas voté la motion de censure proposée par l’opposition, ils ne se sont pas joints à l’initiative de mise en accusation des ministres pilleurs des Fonds Covid et au niveau du bureau de l’Assemblée nationale. Ils ont voté sur instruction du Président Macky Sall avec les députés de Benno Bokk Yaakaar la confiscation illégale du poste de député de Mme Aminata Touré. »Selon le communiqué de ces jeunes, « du véritable Bara Yéggo politique que tout le monde a compris. Aujourd’hui pour expliquer leur défection dans le combat contre le 3ème mandat, toutes les structures du PDS, hommes, femmes, jeunes répètent en chœur un message comme dicté depuis Doha par Karim Wade pour attaquer Mimi et épargner Macky. De qui se moque-t-on ? Les sénégalais ne sont pas dupes ! Ces manœuvres politiciennes grossières ne trompent personne. Mme Aminata Touré l’a dit et le répète, elle assume tous les actes allant dans le sens de la bonne gouvernance qu’elle a eu à poser dans le cadre de ses fonctions de Garde des Sceaux sous les instructions du Président Macky Sall. »