Les fermes mises en garde de Macky Sall: « Je ne capitulerai jamais devant des forces intérieures ou extérieures… Je le répète, jamais je n’accepterai le chaos dans ce pays ! »

Lors de sa prise de parole en faisant la conclusion après les échanges avec les acteurs économiques de la région de Fatick à l’occasion du conseil présidentiel de développement ce vendredi, le président de la République Macky Sall s’est ouvertement adressé à ses ministres . Et, il hausse le ton devant l’auditoire. Il appelle en effet, les ministres de la République, à se rapprocher davantage des populations , les écouter et leur tenir un langage de vérité en ce qui concerne les réalisations faites par le régime. Mais cela passera par la déconstruction de cette idée qui est forgé selon le chef de l’Etat, par ceux qu’ils qualifient comme « des fossoyeurs de la république ». Sans langue de bois, le Président Macky Sall s’est défoulé sur ses détracteurs en incitant les ministres à plus de fermeté dans le discours et à ne laisser aucune chance à ses ennemis. « On n'est même pas capable de défendre tout ce qui a été fait dans ce pays! Les routes, les autoroutes, les trains et tous ce qui a été fait depuis que nous sommes à la tête de l’Etat! Personne n’est capable de défendre cela et on laisse des gens qui ne comprennent absolument rien et qui n’ont aucune qualité se faire plaisir avec des mensonges et des propos qui ne tiennent sur rien du tout…il ne faut pas que vous l’acceptiez » tient le président à l’endroit de son gouvernement et de tous ses souteneurs qui se trouvent autour de la table de réunion dans le cadre de sa tournée économique qu’il a entamé à Kédougou et qui se termine dans sa région natale où il s’entretient avec les siens.



Le Président Macky Sall tout en prévenant dit: « Tout le monde sait que je suis un homme de paix, mais il y a des choses que je n’accepterai pour rien au monde. Je mets en garde ceux qui pensent qu’ils peuvent semer le chaos dans ce pays, qu’il se détrompent. Moi en tout cas, je n’accepterai jamais qu’on mette ce pays sens dessus sens dessous. S’ils pensent que je vais capituler devant les forces intérieures ou extérieures, c’est qu’ils n’ont rien compris. Ils n’ont qu’à se tenir tranquille » prévient le chef de l’exécutif qui rappelle son engagement à défendre la république contre toute force intérieure ou extérieure qui tenterait de la déstabiliser : « j’ai renoncé au pouvoir mais jusqu’au jour où je le remettrai au président élu, je n’accepterai jamais le chaos au Sénégal ».



Cheikh S. FALL