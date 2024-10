Les Lions de la Plage en Route vers la Victoire : Une Composition Étoilée pour la Finale Contre la Mauritanie

Ce samedi, le Sénégal se prépare à affronter la Mauritanie dans ce qui sera sa huitième finale consécutive de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer. Les attentes sont élevées alors que l’équipe, dirigée par le capitaine Al Seyni Ndiaye, se lance dans cette rencontre décisive avec la détermination de ramener un nouveau titre au pays.



La Composition des Lions de la Plage :



• Al Seyni Ndiaye (Capitaine, Gardien)

Club : Vision Sport de Bakar

Un gardien d’expérience, Ndiaye a démontré sa capacité à diriger la défense avec des arrêts cruciaux tout au long du tournoi.



• Mamadou Sylla (Défenseur)

Club : Jaraaf de Dakar

Sylla apporte une solidité défensive et une expérience inestimable, ayant été un pilier de l’équipe lors des précédentes compétitions.



• Ninou Diatta (Défenseur)

Club : Golf Beach Soccer

Diatta est connu pour sa rapidité et sa capacité à anticiper les actions adverses, renforçant ainsi la ligne arrière des Lions.



• Mamour Diagne (Milieu)

Club : Yoff Beach Soccer

En tant que milieu de terrain, Diagne est essentiel pour relier la défense et l’attaque, tout en ayant un impact sur les phases offensives.



• Mandione Diagne

La présence de Mandione dans l’équipe souligne la profondeur et le talent du groupe, prêt à répondre à tout défi posé par les adversaires.



Remplaçants :



• Ousseynou Faye

• Papa Modou Ndoye

• Amar Samb

• Assane Ba

• Seydina Gadiaga

• Sanou Laye Thiaw

• Raoul Mendy



Ces remplaçants apportent une richesse de talent et de potentiel, prêts à entrer en jeu et à faire la différence si nécessaire.



Le coup d’envoi de cette finale sera donné à 12h30 GMT, et les supporters sont appelés à se mobiliser pour encourager leurs héros sur le sable. La composition solide de l’équipe, associée à leur expérience et à leur détermination, donne aux Lions de la plage toutes les chances de triompher contre la Mauritanie. Les enjeux sont élevés, et l’espoir de décrocher un nouveau titre continental galvanise l’équipe et ses supporters. Allez les Lions !