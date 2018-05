Les Lions au palais le 24 mai, Macky en Russie pour les matchs du 1er tour

Les Lions recevront le drapeau national des mains du président de la République, Macky Sall, le 24 mai à 16 heures au palais.

L'annonce a été faite par le ministre des Sports, dimanche, à l'occasion de la randonnée pédestre, organisé par le comité mixte Russie 2018. Pour galvaniser encore les Lions, le Chef de l'Etat fera le déplacement en Russie, nous apprend-on. Macky Sall sera dans les tribunes pour assister aux trois premiers matchs de poule du Sénégal, respectivement face à la Pologne, au Japon et à la Colombie.

A la tête d'une forte délégation, Macky quittera Dakar le 17 juin 2018, à deux jours du match contre la Pologne au stade Spartak de Moscou. "De la qualification au second tour ou non, dépendra la suite de son séjour au pays des Tsars, lit-on dans l'Obs...