Les Blowmen de l’enfer : Une virée meurtrière transforme la VDN3 en cimetière

Une tragédie effroyable a marqué la soirée du vendredi 27 décembre sur la VDN3. Selon L'Observateur, un jeune mécanicien, Pape Conté, a été violemment fauché, traîné sur 300 mètres, puis laissé sans vie par un véhicule conduit par un groupe de sept jeunes appelés blowmen. Sous l'effet de l'alcool et de drogues, leur virée festive s'est transformée en carnage.







Un choc d'une rare violence







Assis paisiblement sur un poteau en bordure de trottoir, Pape Conté ne se doutait pas qu’il vivait ses derniers instants. Sur cet axe reliant Hamo 4 à Malibu, un bolide de marque Ford Taurus a surgi à une vitesse fulgurante, heurtant le jeune homme avec une violence inouïe. Le véhicule incontrôlé a projeté la victime sur 300 mètres avant de terminer sa course dans un décor chaotique.







Les témoins, horrifiés, décrivent un corps méconnaissable, mutilé par l'impact. La voiture, quant à elle, a effectué plusieurs tonneaux, immobilisée pneus en l'air, l'un d'eux éclaté. Selon L'Observateur, les six autres passagers, dont trois garçons et trois filles, étaient visiblement éméchés et peinaient à sortir du véhicule.







Colère et tensions sur place







La scène a déclenché une vive colère parmi les riverains, révoltés par l’irresponsabilité de ces jeunes. Le conducteur, cible d’une foule menaçante, a été extirpé de justesse par un motard de la police. Mais la situation a failli dégénérer lorsqu’une des filles, avec arrogance, a clamé être la fille d’un procureur et assuré qu’ils ne risquaient rien.







Une découverte troublante







L’intérieur du véhicule a révélé une scène choquante. D’après L’Observateur, des drogues de dernière génération, des bouteilles de diluant cellulosique, des volets (substances inhalées pour se droguer) et des préservatifs y ont été retrouvés. Louée par le groupe pour une virée festive, la voiture est devenue le théâtre d’un drame humain.







Justice et indignation populaire







La famille de Pape Conté, accablée par la douleur, a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, exigeant que justice soit rendue. Ce drame relance le débat sur l’insécurité routière et les comportements irresponsables qui endeuillent régulièrement les routes de Dakar.