Léona Niassène / Le Khalife à Ousmane Sonko : 'Kaolack n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la commune...'

Recevant le premier ministre, ce samedi, dans le cadre de sa visite pré-Gamou, le Khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass a fait part à Ousmane Sonko les maux dont souffre la cité religieuse surtout en cette période de saison des pluies.

''Ici à Léona Niassène, à chaque saison des pluies, nous souffrons. Toutes les rues sont en mauvais état. Dès fois, je suis obligé de sortir mes propres moyens pour le remblayage de la grande rue qui passe devant chez moi allant jusqu'à la grande mosquée. Nous voulons soit le pavage ou le remblayage des rues parce que le Gamou approche à grand pas [...]. Kaolack a certes des maires, mais elle n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la ville [...]. Je ne parle pas de l'intérêt personnel mais d'intérêt général'', a martelé le Khalife.