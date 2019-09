Lendemain de l’arrivée du Khalife général à Dakar : « Keur Serigne Touba » de Colobane lieu de convergence des disciples mourides

L’effervescence était à sa comble dimanche et jusqu’à ce lundi. La présence rappelle les grands moments des visites de Serigne Mourtada Mbacké El Hadj Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou. « Keur Serigne Touba », récemment rénové par le fondateur de EMG, Mbaye Guèye, est le lieu de convergence des disciples mourides venus des quatre coins du pays.



Tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux aux visiteurs, accueillis par les sons de « zikrs » et « khassidas ». Des séances de lecture du Saint Coran seront organisées à la résidence Khadimou Rassoul, sise à Colobane, où le premier des Mourides va séjourner pendant presqu’une semaine. Des anonymes et autres célébrités viendront faire leur « ziar ».



Dakar est devenue la nouvelle « capitale » de la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba, en attendant l’inauguration officielle de la mosquée Massalikoul Jinaan le 27 septembre 2019.